Il polo riformista si fa Avanti | Sosteniamo il Giani-bis Pronti al campo largo

conpresidente no! Non si può ancora dire" è il promemoria del governatore uscente ai nuovi alleati in coalizione. Illaico, lib-dem, europeista federalista fino al midollo, ha varato la piattaforma programmatica a sedici mani, affacciandosi per la prima volta alle Giubbe Rosse. Azione, +Europa, Socialisti e Repubblicani andranno "" organicamente nel centrosinistra alle regionali d’ottobre (se tutto fila liscio). Con un listone unico moderato che strizza l’occhio all’"Ue di Mario Draghi", alla transizione ecologica della Toscana dell’idrogeno, fotovoltaico e geotermia, fino ai diritti civili (applausi scroscianti per il sì alla legge sul fine vita, manco a dirlo). Il collante che lega 4 forze storicamente dialoganti a corrente alterna: Eugenio. Ma perché non può dirsi (ancora) candidato del Pd e soci? "Non è il mio compito porre il tema - il colpo al cerchio del diretto interessato -.