Brindisireport.it - Il Pd chiude la porta al ritorno di Amati: "Il partito non è un autobus turistico"

Leggi su Brindisireport.it

Ildell'assessore regionale FabianonelDemocratico è una notizia "destituita di fondamento". Il "no grazie" all'eventuale rentrée del politico fasanese in casa Pd arriva dal segretario regionale Domenico De Santis. Che specifica in una nota diramata nella serata di oggi -.