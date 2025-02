Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 24 al 28 febbraio 2025: Giulia tradirà Botteri?

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle prossimeIlin onda dal 24 al 28? La soap “regina” del daytime di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, costretta a prendere una decisione tra la sua carriera lavorativa e la fedeltà a.Il, trame fino al 28Tancredi mettesotto pressione, ricordandole che per poter fare carriera non deve avere scrupoli morali. di fronte alla sua scelta di tradire, ricordandole che per avanzare nella carriera non deve avere remore.poco dopo invita la Furlan a cena.Delia eapprofondiscono la loro intimità attraverso una nuova lettura dei tarocchi.Nel frattempo Ilorganizzerà una festa di carnevale esclusiva per il suo staff, e Agata chiederà a Mimmo di aiutarla a convincere il padre a lasciarla partecipare.