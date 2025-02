Iltempo.it - Il Papa "tra noi, Dio lo assista nel momento della prova": le parole di Fisichella

Sebbene la sala stampaSanta Sede parli di una "notte tranquilla", le "critiche" condizioni di salute diFrancesco destano preoccupazione nei fedeli, che da ieri iniziano a prendere in considerazione gli scenari peggiori ma che, comunque, pregano nella speranza di buone notizie. Il peggioramento comunicato ieri attraverso un bollettino tutt'altro che rassicurante (in cui si è parlato di crisi respiratoria e di anemia) ha infatti scosso Roma e il mondo tutto. La messa nella Basilica vaticana è stata presieduta oggi dall'arcivescovo Rino, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e delegato del Pontefice per l'organizzazione dell'Anno Santo. Prima di leggere l'omelia che Bergoglio aveva preparato per l'occasione - considerato che doveva essere proprio lui a celebrare la messa - mons.