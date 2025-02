Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo ponte di Carseggio è realtà: "Nessuno si sentirà più tagliato fuori"

E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza del governatore Michele De Pascale, ildinel territorio di Casalfiumanese. Una data che rimarrà nella storia della vallata del Santerno dopo oltre 10 anni di attesa. Un cantiere da più di 2.7 milioni di euro, con progettazione e direzione dei lavori affidata all’ingegnere Fabio Dall’Aglio, coperti in gran parte dal finanziamento della Regione (oltre 2.4 milioni) e per la restante parte da risorse comunali. Unavveniristico ad unica campata, costituito da una struttura metallica ad arco con impalcato sospeso in struttura mista acciaio-calcestruzzo, lungo 66.10 metri. Il piano viabile presenta una carreggiata di 5 metri di larghezza e due marciapiedi di 1.20 metri ciascuno necessari per proteggere la struttura da eventuali urti accidentali dei veicoli in transito utilizzabili per il passaggio ciclopedonale protetto dal traffico veicolare.