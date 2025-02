Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo James Bond, Bezos lancia un sondaggio su Instagram: i fan sono quasi tutti per Henry Cavill

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Amazon non ha certo paura di investire se si parla di una delle saghe più famose al mondo. Dopo aver sborsato oltre 8,5 miliardi di dollari nel 2022 per acquisire la storica MGM, il gigante dello streaming ha deciso di accelerare, puntando su uno dei franchise cinematografici più longevi e redditizi di sempre:. Se il colosso di Jeffha infatti portato a casa i diritti di distribuzione dii film della saga, ora ha messo nel mirino il controllo della direzione creativa della saga, dando un segnale di svolta che sta scuotendo l’intero mondo del cinema.In una mossa che più di marketing non potrebbe essere,ha aperto un “referendum informale” sul futuro di 007 tra i suoi 6,8 milioni di seguaci su, chiedendo loro chi, secondo loro, dovrebbe essere il prossimo