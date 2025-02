Amica.it - Il nuovo brand Made in Italy che ha conquistato Hollywood

Impegnata con il press tour del film The last showgirl di Gia Coppola, Pamela Anderson è stata avvistata a Londra mercoledì 19 febbraio con tre outfit firmati Retori,inappena nato.Come primo look, l'attrice ha scelto un cappotto realizzato a mano in pura lana con collo a scialle e un abito stile trench in seta twill a 8 fili. La star ha poi indossato un look ton sur ton composto da trench doppiopetto in twill di cotone con cintura e sciarpa, maglione girocollo in jacquard con motivo damier e pantaloni sartoriali in lana. Infine una mise adatta per il giorno è quella composta da cappotto double e maxi abito dolcevita in lana e seta con motivo damier. Retori è solo alla prima collezione. Ma sembra partito con il piede giusto. GUARDA LE FOTOPamela Anderson: foto della sua giovinezza tra make up e fisico esplosivi