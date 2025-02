Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Dubbi a centrocampo. Assaggio di gara per Dezi

Per la trasferta di Rimini contro i biancorossi di Buscè, Bucchi si porta dietro deilegati soprattutto al, che condizionano anche la scelta del sistema di gioco. Al vaglio la conferma del 4-2-3-1 con quattro giocatori offensivi oppure il pa una mediana a tre per ovviare all’assenza di Mawuli, squalificato, alle condizioni precarie di Settembrini, che anche questa settimana si è allenato a parte. Inoltre, anche Santoro non è al meglio, avendo saltato qualche seduta. Il recupero di Chierico, unito a quello di Damiani, potrebbero spingere il tecnico a privilegiare una tre con Renzi (in foto) come altra mezzala o con Santoro in cabina di regia. Per, eventualmente, solo uno scampolo a fine. In difesa ballottaggi tra Gigli e Gilli, tra Coccia e Righetti e anche a destra, dove Renzi potrebbe di nuovo sostituire Montini, a meno che il tecnico non voglia dare una chance a Bigi, mai titolare quest’anno.