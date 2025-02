Ilnapolista.it - Il Napoli si sta spegnendo (tre punti in quattro partite) e il clima non è più lo stesso

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsi sta. Trein, ora non bisogna perdere la testaSu quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, ilperde partita e primato.Trein. Una media che forse non può garantire nemmeno la salvezza figuriamoci lo scudetto. Ildi Conte perde a Como 2-1 e lascia l’impressione che si stia. Anche perché è evidente la differenza tra la prima mezz’ora e il resto della partita. Adesso l’Inter è in testa alla classifica. Il sorpasso è avvenuto tra il 77esimo e il 78esimo minuto: ieri sera il gol di Lautaro al Genoa, oggi la rete di Diao al. Prosegue la serie nera iniziata con quel gol di Angelino al 92esimo in Roma-. Rete che ha aperto una crepa nelle certezze della squadra che continua a subire gol, oggi addirittura due.