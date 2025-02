Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli perde a Como e pure la vetta. Conte: “Abbiamo crepe mentali”. E sabato c’è l’Inter

ladella classifica alla vigilia della sfida scudetto contro. È stata una domenica nera per il, a sei giorni dal big-match di San Siro. I 90 minuti giocati al Sinigaglia rappresentano una doppia botta per l’autostima della squadra di Antonio. Passato in svantaggio per colpa di un autogol, tornato in parità grazie a GiaRaspadori, ilè stato affondato a 13 minuti dal fischio finale da un gol di Assan Diao. Dopo tre pareggi consecutivi, nel momento clou della stagione, la squadra partenopea deve così incassare la sconfitta numero 4 in campionato. L’ultima vittoria risale al 25 gennaio contro la Juventus.alle 18, ilscenderà in campo a San Siro contro, ora prima con un punto di vantaggio grazie alla vittoria di misura contro il Genoa, con un mese di digiuno sullo stomaco.