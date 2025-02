Liberoquotidiano.it - Il Napoli crolla a Como: campionato stravolto, l'Inter è in vetta da sola

Ilperde la testa proprio nel momento decisivo della stagione. La squadra si presenterà alla sfida scudetto di sabato prossimo al 'Maradonà contro l'con i nerazzurri avanti di un punto, a causa dell'inatteso capitombolo rimediato al 'Sinigaglià contro ilche con un meritato 2-1 prende altri tre punti dopo quelli raccolti una settimana fa contro la Fiorentina. Doveva essere per i partenopei la sfida del rilancio dopo i tre pareggi consecutivi ed invece la sconfitta non fa che certificare una crisi che si era palesata già da alcune settimane. Sotto di un gol dopo appena 7' per una autogol clamoroso causato da Rrhamani con un retropassaggio suicida, ilè stato in grado di reagire in fretta trovando il gol con Raspadori dopo dieci minuti ma nella ripresa ha subito la migliore vivacità e brillantezza delche non si è mai tirato indietro cercando fortemente la vittoria.