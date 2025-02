Ilnapolista.it - Il Napoli costruisce solo acidi gastrici. A parte Spinazzola, gli altri tremano

Il. A, gliSbriciolati alla ripresa. Il Como entra con la mentalità che ci si aspetta dal.Addio ai MontiPronti via Rrahamani offre un calice alla Gialappa’s. Un retropassaggio d’alta scuola di masochismo.Uno a zeroPrendiamo ritmo. Billing è più sorprendente di quel che raccontavano. Lukaku è pronto per la Fiera della casa.Loro si incartano che è un piacere. Jack è furbo, ruba e segna.L’uomo in più se ce ne fosserodieci.Uno ad uno.Il Como non riesce a prendere ritmo. Politano ha la palla del raddoppio ma pur di non passarla a Romelu la spara sul difensore.Fine primo tempoSintesi: Ci facciamo gol da soli perché andare allo scontro diretto in vantaggio pare brutto.Ripresa: Il Como entra, noi no. Siamo lenti e confusi.