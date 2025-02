Unlimitednews.it - Il Napoli cade a Como e l’Inter sorride, sorpasso in testa

(ITALPRESS) – Sconfitta pesante per il, che2-1 al Sinigaglia contro ildi Cesc Fabregas, cedendo così ladella classifica alin attesa dello scontro diretto con i nerazzurri del prossimo 1 marzo. L’autogol di Rrahmani e la rete di Diao a condannare i partenopei alla sconfitta, con il vano momentaneo pareggio siglato da Raspadori che non ha però dato quella scossa che serviva all’undici di Antonio Conte. La partita cambia subito, dopo appena sette minuti, quando su una rimessa laterale in favore delRrahmani riceve il pallone e lo gira senza guardare verso Meret, cogliendolo impreparato fuori dallo specchio della porta e realizzando un clamoroso autogol. Scivolone che gli azzurri recupereranno però al 17?, sfruttando l’errore commesso stavolta da Kempf, che si fa sorprendere in pressione da Raspadori e gli concede lo spazio per battere Butez con il destro.