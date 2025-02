Agi.it - Il Napoli affonda a Como, 2-1. Inter lo scavalca in vetta

AGI - Dopo tre pareggi di fila arriva una sconfitta per il, battuto 2-1 a. Il ko degli azzurri consente all'il sorpasso in: ora i nerazzurri sono primi a quota 57, un punto sopra la squadra di Conte, in attesa dello scontro diretto al Maradona di sabato prossimo. Ilera passato in vantaggio al settimo minuto con un incredibile autogol di Rrahmani che su rimessa arretrata di Politano ha girato indietro senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio della porta. Al 17mo il pareggio delcon Raspadori, bravo a soffiare il pallone a Kempf che si addormenta su un retropassaggio di Da Cunha. Al 77mo il gol vittoria di Diao, bravo a insaccare di destro in diagonale su assist di Noco Paz. Al Sinigaglia la squadra di Cesc Fabregas e quella di Conte sono partite con tante imprecisioni nella prima mezz'ora di gioco, con il ritmo della gara che va assestandosi fino all'vallo.