Sport.quotidiano.net - Il Monturano ospite al "Della Vittoria». "Tolentino, è un periodo d’oro. Ci attende un altro esame»

"La forza delè il gruppo, migliora di giornata e in giornata e sono convinto che potremo toglierci soddisfazioni nel finale di campionato". Parla così Vittorio Vincioni, team manager dei cremisi, alla vigilia del match casalingo contro ilCampiglione, valido per la 23ª giornata. "In questo momento – aggiunge – siamo estremamente soddisfattistagione, all’inizio ci eravamo prefissati l’obiettivo di fare meglio dello scorso anno e le aspettative sono state ampiamente superate, eguagliando lo stesso risultato con ben nove giornate di anticipo. Il merito va dato alla società e al diesse che ha allestito una formazione che unisce calciatori affermati e giovani di qualità, alla bravura del tecnico capace di paslamare con lo staff un gruppo che è davvero l’arma in più. Ogni calciatore si è aggiunto alla rosa con la giusta mentalità e adesso ne beneficia tutto l’ambiente cremisi".