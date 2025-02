Il mondo trema per il Papa. Alle 19 il nuovo bollettino del Gemelli

Leggi su Open.online

Milioni di fedeli in tutto ilsono in apprensione per le condizioni di salute diFrancesco, ricoverato dal 14 febbraio all’ospedaleper via di un’infezione polimicrobicavie respiratorie divenuta poi una polmonite bilaterale. Pesa ancora come un macigno, ilche ieri sera – sabato 22 febbraio – ha informato sul suo stato «critico». Bergoglio ha, infatti, avuto una «crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata a un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni». Una complicazione del quadro clinico che ha reso necessaria considerare la prognosi riservata. Da quanto si apprende, ilresta, però, «vigile»: fa sapere la Santa Sede con una stringatissima nota arrivata in mattinata.