Ilgiorno.it - Il ministero della Solitudine (una storia vera)

Lafra noi. Ma pure il governo. Che uno non sa bene cosa preferire. Immagine da fantascienza distopica? Mica tanto. Basta fare un giro in Gran Bretagna. Dove il ministroè ormai una realtà da alcuni anni. Figura semi-ufficiale. Con portafoglio. Visto che sono ramificati gli interventi inglesi per ridurre "la triste realtàvita moderna", come la definì l’ex-premier Theresa May. Quello che importa alle cronache teatrali è che la notizia ha ispirato "Il" de lacasadargilla, spettacolo vincitore di due premi Ubu: miglior attore a Francesco Villano, miglior regia a Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Lo si era incrociato lo scorso anno al Piccolo, dove il collettivo romano è artista associato. Lo si ritrova ora al Franco Parenti, da martedì per una settimana in Sala Grande.