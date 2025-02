Il messaggio di Papa Francesco dal Gemelli | Porto avanti cure e riposo grazie per la vicinanza

Leggi su Open.online

«Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico, portandolenecessarie; e anche ilfa parte della terapia». Lo afferma, ricoverato al Policlinico, nel suo testo per l’Angelus che oggi – domenica, 23 febbraio – è stato diffuso in forma scritta. «Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e – continua – per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate». La notte del Pontefice, all’indomani dell’allarmante bollettino che aveva dato conto del peggioramento delle sue condizioni, «è trascorsa tranquilla», si legge nel comunicato diffuso dalla Sala stampa vaticana questa mattina; il prossimo bollettino medico arriverà in serata. Ma le condizioni di salute di, ricoverato dal 14 febbraio per via di un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie divenuta poi una polmonite bilaterale, non gli hanno permesso di guidare l’Angelus.