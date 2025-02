Il mercato, un indicatore affidabile del livello di salute di un paese

Leggi su Ildenaro.it

Non sarà sfuggito a molti che, subito dopo aver una notizia di ampia portata non necessariamente economica, le fanno seguire quella che informa come hanno reagito i mercati a seguito della prima. Il, quello che gli economisti, a prescindere dal loro credo politico, definiscono il Luogo Ideale in cui si muovono la curva della domanda di beni e servizi e quella dell’offerta degli stessi. Dove si incontrano, intersecandosi, determinano il prezzo “di” di quel bene o servizio specifico. In parole comprensibili anche ai tavolini, ciò significa che ogni unità prodotta nel sistema socio economico a cui è rivolta l’ attenzione viene comprata e venduta fino all’ultima unità. L’importanza del, soprattutto quello che fluttua senza alcuna interferenza esterna e nessun condizionamento di ogni genere, dà un indicazione attendibile del grado didi cui gode, al momento, la realtà socioeconomica sotto osservazione.