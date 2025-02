Liberoquotidiano.it - Il maranza in tv da Del Debbio fermato sul Suv extra-lusso: Milano choc, chi c'è a bordo con lui

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovi grossi guai con la legge per Simba La Rue e Baby Gang. Il grande pubblico della tv ha imparato a conoscerli come "idi Paolo Del", spesso ospiti a Dritto e rovescio su Rete 4 per fornire uno spaccato inquietante e sconcertante del mondo giovanile, die non solo. Droga, sesso, piccola criminalità, immigrazione di seconda e terza generazione, rap di strada politicamente scorrettissimo. La realtà è che presso il pubblico anagraficamente più giovane, i due hanno consolidata fama di "artisti maledetti", e le loro storie hanno credibilità proprio perché i due cantanti hanno precedenti con la giustizia. Sono "veri" come si dice in gergo. Pure troppo. Il 22enne italo-tunisino Mohamed Lamine Saida, questo il nome all'anagrafe di Simba La Rue, è stato infattivenerdì pomeriggio dalla Polizia locale dialla guida di una Mercedes classe G 8V senza patente e con 142 grammi di marijuana.