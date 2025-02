Lanazione.it - Il malore, poi la morte: tragedia durante un giro in bicicletta, era un ex pallavolista

Buti (Pisa), 23 febbraio 2025 –nei boschi del Monte Serra: un uomo di 59 anni, Massimiliano Bolognesi, ex, è mortounininsieme agli amici. Sono stati loro a dare l’allarme dopo aver visto l’uomo perdere i sensi. Inutile ogni tentativo di rianimazione. I soccorsi sono stati chiamati subito, è intervenuto anche l’elicottero Pegaso. Ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Una domenica tragica per la provincia di Pisa e per il mondo della pallavolo. Massimiliano Bolognesi era di Calci e stava per compiere sessant’anni. Da appassionato sportivo nella mattina di domenica aveva organizzato unsulle due ruote insieme ad altre persone. Propriola gita la. Con i cellulari, gli amici hanno chiamato il 118. Il gruppo era in quel momento in località Prato a Giovo.