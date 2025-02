Ilfattoquotidiano.it - Il “lato positivo” del Covid – Vaccino anti cancro, monoclonali e progressi nella genetica: così la pandemia ha stimolato la ricerca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche se non c’è nulla al mondo che possa compensare la perdita delle oltre oltre 7 milioni di vite perse a causa del, dopo esattamente 5 anni possiamo dire che laci ha comunque lasciato un’eredità importante, per alcuni aspetti positivi. Infatti, l’eccezionale tentativo compiuto dalla comunità scientifica mondialedi nuove armi per contrastare l’emergenza, ha avuto sorprendenti ricadute positive che, oltre a rivoluzionare la diagnosi e il trattamento di molte malattie, ci hanno aiutato a comprendere meglio la stessa biologia dell’essere umano. Dai vaccini a mRNA per il tumore aglicorpicontro le malattie infettive fino alla scoperta dei cosiddetti autocorpi-interferone. Importanche le ricadute tecnologiche e culturali che hanno imposto un passo più veloce allae hanno sottolineato l’importanza di preparare i sistemi sanitari per gestire nuovi e imprevedibili crisi.