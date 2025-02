Liberoquotidiano.it - Il giudice della condanna a Delmastro? Così ha liberato 18 immigrati irregolari: esplode il caso

Francesco Rugarli, il presidente del collegio che hato a otto mesi il sottosegretario alla Giustizia Andrea, è un volto noto negli ambienti del progressismo togato. Natali milanesi, è stato pm d'assalto a Napoli negli anni Novanta. Ha indagato su politica e pubblica amministrazione e ha ricoperto il ruolo di componente del direttivo rosso di Magistratura democratica insieme ad Aldo Policastro (attuale procuratore generale nel capoluogo campano) e ad altri bigcorrente di sinistra dei giudici, come Lucio Aschettino, Domenica Miele e Alfredo Guardiano. Di quest'ultimo, nel marzo 2001, firmò l'appello contro le Forze dell'ordine coinvolte negli scontri ferocissimi del Global Forum. Un documento che, senza considerare gli assalti di black bloc e No Global che avevano messo a ferro e fuoco la città, bollava come «repressione poliziesca» il diritto alla difesa delle divise, prese di mira con sampietrini e mazze di ferro dai manifestanti.