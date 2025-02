Quotidiano.net - Il futuro è nel passato. E l’Italia riscopre la sostenibile leggerezza del mitico tram

MattioliMacché, innovazioni, magnifiche sorti e progressive: è ilche abbiamo di fronte. Le novità migliori arrivano da lì. L’usato è sicuro. "Tornate all’antico, e sarà un progresso", ammoniva già Verdi (che però, è bene precisarlo, non si riferiva all’arte, dove nessuno è stato più rivoluzionario di lui, ma all’insegnamento. E allora ridateci immediatamente il classico "in purezza", altro che il liceo del made in Italy o le Scienze umane, posto che le uniche tre cose davvero indispensabili per l’educazione di un gentiluomo sono il greco, il latino e la frusta). Non divaghiamo. Qui si vorrebbe in realtà parlare del. Le città che l’avevano tolto, lo rimettono. Quelle che tolto non l’avevano mai, se lo tengono stretto. Il viandante che si trovasse a passare per via Indipendenza, a Bologna, sappia che non c’è stato un bombardamento di Putin, non ancora, almeno, ma che ci si stanno piazzando i binari per la prima linea del risorto, la rossa, che dovrebbe entrare in funzione nel ’26 (ma in Italia il condizionale è un obbligo).