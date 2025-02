Lanazione.it - Il dolore dei ragazzi : "Quegli occhi cupi. Non li dimenticherò mai. Ferita ancora aperta"

di Ilaria Vallerini "Passare davanti a chi ti ha appena manganellato e doverlo guardare in faccia è stato il momento più doloroso. Ricorderò per sempremolto neri,e arrabbiati". E’ bastato un batter di ciglia per tornare a quel 23 febbraio 2024. Alle cariche, al caos, ai manganelli. Il cielo è lo stesso di quel giorno: grigio e tappezzato di nuvole gravide di pioggia. Un anno fa lo scontro fra poliziotti e corteo degli studenti – molti al tempominorenni con lo zainetto in spalla – fu represso dagli agenti con le "maniere forti" suscitando il richiamo dal Quirinale: "Con ii manganelli esprimono un fallimento", disse il presidente Mattarella. Ieri i bimbi (come si chiamano in città) sono tornati a sfilare per le strade. Partiti in 200 o poco più da piazza Guerrazzi, sono giunti in tarda mattinata in piazza dei Cavalieri per poi svoltare e imboccare via San Frediano.