Oasport.it - Il direttore tecnico della Ferrari: “Abbiamo lavorato per aumentare la finestra di sviluppo della monoposto”

Presto ne sapremo di più. Dal 26 al 28 febbraio i test di F1 in programma sul circuito di Sakhir, in Bahrain, consentiranno ai team di acquisire non poche informazioni in vista dell’esordio del Mondiale 2025 in Australia, dal 14 al 16 marzo. Non ci sarà tanto tempo a disposizione per le scuderie e ogni minuto sarà importante per comprendere il corretto funzionamentopropria.Lariparte per una nuova annata, con l’ormai noto e “banale” obiettivo: vincere i titoli piloti e costruttori. La Rossa è andata vicina a centrare l’obiettivo l’anno scorso, relativo al primato tra i marchi, ma una prima parte incerta ha messo in una posizione di grande difficoltà la squadra e i piloti.L’aver chiuso in maniera convincente, ottenendo più punti di tutti dalla pausa estiva in avanti, è stato sicuramente un buon segnale.