Il derby 2 Chiesanuova cerca conferme

Recuperata la gara di Urbino e soprattutto le vecchie e vincenti tradizioni, ilnon vuol fermarsi, tanto più che la 23ª giornata riserva il quasidi Montefano. Una partita sempre sentita. Alle 15 va in scena una sfida non rappresentata bene dai numeri che vedono il Montefano decimo con 29 punti, mentre ilsi è ripreso il terzo posto a quota 42. I viola però non sono quelli d’andata che venivano al "Sandro Ultimi" con 5 incontri senza successo e con Amadio all’esordio in panca (comunque capaci di piazzare l’1-1), sono anzi reduci da 3 risultati utili. Di contro il gruppo di Mobili si è rasserenato e rilanciato col blitz ducale, ritrova Persiani ma oggi ha l’emergenza in difesa. Mancheranno per squalifica il baluardo Canavessio ed è indisponibile pure l’ex Monaco, insomma c’è solo Tempestilli come difensore centrale.