IL DELITTO DI SAMAN ABBAS. IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERE di Giammarco Menga: Recensione

Il caso diha sconvolto l’opinione pubblica italiana e internazionale, portando alla luce temi dolorosi come il conflitto tra tradizione e modernità, il diritto all’autodeterminazione e la violenza di genere., noto giornalista di Quarto Grado, affronta questa storia con un approccio giornalistico attento e rispettoso, dando voce a una giovane donna che ha pagato con la vita il prezzo della sua libertà. Ildi. Ildi, edito da Newton Compton Editori, non è solo la cronaca di un fatto di cronaca nera, ma un tributo aldi una ragazza che ha sfidato il destino imposto dalla sua famiglia.TramaIl libro ripercorre la breve, ma intensa vita di; giovane di origini pakistane cresciuta in Italia, che ha cercato di sottrarsi a un matrimonio forzato imposto dalla sua famiglia.