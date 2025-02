Ilfattoquotidiano.it - “Il consenso di Afd? Non è cambiata la Germania, ma è deragliato il dibattito pubblico”. Parla il fondatore della Ong tedesca Sos Humanity: “In 10 anni abbiamo salvato 38mila vite”

“Lungo tutto il globo terracqueo” Klaus Vogel ha girato per davvero, guidando enormi portacontainer attraverso gli oceani del mondo. Tedesco di Amburgo, un dottorato in Storia, nel 2014 decide di prendersi una pausa per salvarenel Mediterraneo. Con l’interruzione dell’operazione italiana Mare Nostrum, l’alternativa era “restare a guardare”. Il 4 maggio 2015 a Berlino, insieme ad altri sostenitori, fonda l’organizzazione di ricerca e soccorso SOS Mediterranee (), oggi SOS, nella quale è tuttora impegnato. Un lavoro che in dieciha38 mila. Tuttavia, confessa al Fatto, “la parola celebrazione implica normalmente l’essere felici, mentre l’evoluzione delle cose è piuttosto deprimente”. Sul voto di domenica 23 febbraio innon si fa illusioni. Anzi: “Ildell’non può sorprendere e rimane relativamente contenuto”.