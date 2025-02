Lanazione.it - «Il comitato Resistenza Pastorale esprime piena e massima solidarietà al Comitato Emergenza lupo – Arezzo»

Leggi su Lanazione.it

, 23 febbraio 2025 – «Ilalper quanto detto in consiglio comunale adil 20 febbraio 2025 dal consigliere Giorgetti e dall’assessora Carlettini Illa propriaalin seguito agli attacchi infondati e alle dichiarazioni fuorvianti rilasciate dal Consigliere Comunale Vittorio Giorgetti e dall’Assessore alle Politiche per gli Animali, Giovanna Carlettini, durante la seduta del Consiglio Comunale didel 20 febbraio 2025. Ci teniamo a confermare e ribadire che ilnon ha mai chiesto né giustificato abbattimenti indiscriminati di lupi, ma ha sempre promosso un intervento responsabile e sostenibile per affrontare la crescentelegata alla predazione da parte dei lupi, in un contesto che coinvolge la sicurezza dei cittadini e la tutela degli allevatori.