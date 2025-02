Ilrestodelcarlino.it - Il comitato civico accusa:: "Silenzio dalla Regione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante gli appelli finora rimasti inascoltati, soprattutto dagli amministratori regionali, il‘Una bretella per chi’, costituitosi per avere le informazioni e una necessaria interlocuzione con i referenti dell’amministrazione locale e regionale a proposito del progetto, costoso e invasivo, della bretella sul Chienti, ancora non c’è stata nessuna risposta per un ipotetico incontro, o assemblea da convocare con i residenti. Ciò nonostante, ‘Una bretella per chi’ torna a dichiararsi pienamente disponibile qualora qualcuno insi degni di voler interagire con i residenti, ma ci tiene a precisare che "come abbiamo ripetuto fin dal principio, il nostroè composto da cittadine e cittadini con sensibilità e idee (politiche, ma persino sulla bretella stessa) molteplici e differenti.