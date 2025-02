Iltempo.it - Il ciclone Trump sugli equilibri mondiali: nuovo ordine con l'Europa ai margini

Caro direttore, l'ai: ilmondiale si disegna altrove. «Follow the money» è il mantra che ormai guida la costruzione della nuova geopolitica i cui interpreti sono Donald, Mohammad Bin Salman e Benjamin Netanyahu. Il recente vertice Usa-Russia sulla pace in Ucraina, ospitato nella residenza reale saudita, il Diriyah Palace di Riyadh, è solo la punta dell'iceberg di una serie di incontri tra miliardari e capi di Stato, tenutisi in gran segreto dalla rielezione dialla Casa Bianca. La tanto agognata pace in Ucraina e il riassetto in Medio Oriente non sono altro che i primi test di un gioco di potere studiato per plasmare l'opinione pubblica mondiale. I protagonisti di questo riassetto sono chiaramente gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e Israele, mentre la Turchia di Erdogan è costretta a fare buon viso a cattivo gioco, dopo aver ricevuto sostanziosi aiuti da Mosca e Riyadh per neutralizzare il tentativo di golpe del 2016.