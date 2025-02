Ilgiorno.it - Il “caso“ Isola Pepe Verde: "Un giardino condiviso. Accudito dai cittadini"

Tutto iniziò nel 2010 dall’idea di un gruppo di residenti, desiderosi die umanità in una zona soffocata dal cemento. Individuarono un’area demaniale abbandonata, un ex deposito di materiale edile in via, nel quartiere dell’. Tre anni dopo firmarono una convenzione con il Comune: si impegnarono a gestire lo spazio, a curare le piante, a coinvolgere, scuole e associazioni. Nacque così, unall’ombra dei grattacieli di piazza Gae Aulenti. Il cortile è aperto a tutti, fino a sera: qui si può leggere sulle panchine, mangiare sotto la tettoia, contribuire alla pulizia e alla manutenzione, partecipare a spettacoli, laboratori ed eventi musicali, giocare a basket, ping pong e biliardino. "Organizzano anche feste e mercatini: alle mie nipotine piace tanto", racconta Caterina Gazerro, che abita in città.