Secoloditalia.it - Il caso Delmastro dimostra la capacità della sinistra di creare la storia “al contrario”

Siamo in Sardegna, in un carcere di massima sicurezza con detenuti legati a reati di mafia e terrorismo. Una delegazione parlamentare di Fratelli d’Italia eLega, ha scelto in segretezza di incontrare un noto eversivo di destra, che sta svolgendo uno scioperofame contro il 41bis. Il personaggio, noto suprematista bianco e xenofobo, è colpevole di aver organizzato attentati terroristici e di aver gambizzato una persona. Nonostante il profilo violento, la delegazione di politici di centrodestra, vuole comunque che questo incontro avvenga, ma per farlo sceglie la viasegretezza.A tu per tu con il terroristaIl colloquio con il terrorista dura alcuni minuti e ha come oggetto le condizioni in prigione dei detenuti con il 41bis. Al termine dell’incontro, il prigioniero suggerisce alla delegazione parlamentare di andare a parlare coi mafiosi detenuti all’interno dello stesso carcere, così da avere una visione più ampiasituazione sulle condizioni carcerarie.