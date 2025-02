Ilgiorno.it - Il caso della lavanderia abbandonata (con gli abiti dei clienti dentro): il gestore è sparito

Milano, 23 febbraio 2025 – “Chiuso per ricovero ospedaliero urgente”. Il cartello è appeso da metà novembre sulla serrandadi via Marchesi de Taddei 18, a due passi da via Sardegna e viale Misurata. In questi mesi, ihanno lasciato commenti con i pennarelli: da un cortese “sarebbe utile avere info per il recupero dei capi, intanto buona guarigione” a un furioso “maledetti ladri, restituiteci le nostre cose!”. Sì. Perché “da un giorno all’altro il locale è stato chiuso e non abbiamo più saputo niente dei nostri vestiti lasciati qui” spiega una donna con i nervi a fior di pelle. Qualcuno ha sporto denuncia alle forze dell’ordine per appropriazione indebita e un gruppo di cittadini si sta organizzando per presentare un esposto collettivo. Il precedente che inquieta Ad alimentare la rabbia, oltre al danno dei singoli capi “dispersi“, è la constatazione che a settembre del 2022 ci sia stato unfotocopia, riportato su queste pagine: ladi via Facchinetti, in zona Mecenate, era stata chiusa di punto in bianco ad agosto di quell’anno, coni vestiti dei(“Alcuni di noi li hanno riavuti, ma solo mesi dopo, nonostante proteste e denunce, quando il titolare è riapparso come se nulla fosse.