Il Carnevale torna a Calci. Festa per grandi e piccini

Si terrà oggi a partire dalle 15 la settima edizione deldi, una giornata die divertimento. L’appuntamento è in piazza Cairoli, dove partirà la sfilata delle maschere del concorso che, negli anni, ha visto crescere il numero di adesioni. La parata si svilupperà lungo via Roma e sarà accompagnata dalla Moruga Drum, la nota band di percussioni afro-brasiliane, mentre la musica della Premiata Filarmonica G. Verdi diaccoglierà le maschere in piazza Garibaldi. Qui la giuria, composta dai membri del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze die dagli sbarellati, valuterà le maschere in gara, al termine ci sarà la premiazione. A seguire lo show di Mortimer, della compagnia Circo Carciofo. "Come sindaco – commenta il primo cittadino Massimiliano Ghimenti - sento il dovere di ringraziare, a nome di tutta la comunità, il comitato promotore e tutti coloro che collaborano e contribuiscono a portare avanti il, che, voglio ricordarlo, perè una vera tradizione storica.