Il Carnevale di Fano sfida il meteo con Ballantini

, 23 febbraio 2025 – Le previsioniper oggi non sono delle migliori, ma questo di certo non frenerà la festa. Il centro storico è pronto ad accogliere una nuova ed entusiasmante domenica. La macchina organizzativa deldiè in fermento per la seconda sfilata in viale Gramsci, che promette di essere ancora più straordinaria della prima che ha visto il comico Massimo Boldi infiammare le folle di risate e allegria. L’asso nella manica di questa giornata è infatti l’attesissimo Dario, ospite d’onore che già ieri sera ha incantato il pubblico del Teatro della Fortuna con il suo nuovo show esplosivo. Un’esibizione con un cuore solidale, dal momento che parte del ricavato dei biglietti staccati, è stato destinato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di, un segno tangibile dell’impegno che unisce arte e solidarietà.