Il capolavoro di Scholz Spd mai così giù dal 1887 | Una catastrofe

Una sonora bocciatura per i socialdemocratici in Germania. Le proiezioni del voto tedesco sono chiare: Cdu-Csu al 28,8%, Afd al 20,2% Spd al 16,2%, Verdi al 12,4%. "Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta amara", ha detto in un primo commento il cancelliere uscente Olafsul risultato della Spd. Questo è il momento "in cui dobbiamo riconoscere che abbiamo perso le elezioni", ha commentato ancoraparlando davanti ai suoi sostenitori e ammettendo "gli scarsi risultati" dell'Spd, inchiodata al 16-16,5%, che sarebbe il dato più basso dal. L'esito del voto di oggi "è peggiore" di quello di cinque anni fa e "sono responsabile anche di questo". Ancora più duri i compagni di partito. Per l'Spd i primi risultati delle elezioni in Germania sono "un risultato devastante e catastrofico.