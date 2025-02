Il capo dell’Arsenal insiste sul titolo Lungi Funom nonostante la sconfitta del West Ham

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 20:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Mikel Artetache c’è ancora molta strada da fare nella gara deldella Premier Leaguela sua squadrache sperpera la possibilità di colmare il divario sui leader di Liverpool dopo essere caduto allacontro ilHam. Jarrod Bowen ha segnato l’unico gol della partita agli Emirati mentre i Gunners hanno subito unadella prima lega dall’inizio di novembre per perdere l’opportunità di ridurre i Reds portati a cinque punti. L’adolescente Myles Lewis-Skelly è stato espulso nel secondo tempo per aggravare quello che era un pomeriggio frustrante per gli uomini di Arteta. Full-time allo Emirates Stadium. pic.twitter.com/ncvjsvxo2b– Arsenal (@arsenal) 22 febbraio 2025La squadra di Arne Slot ha la possibilità di estendere il vantaggio in cima al tavolo a 11 punti se superano il Manchester City domenica.