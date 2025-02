Sport.quotidiano.net - Il calendario. Ecco gli anticipi e i posticipi . Azzurri in campo il 2 marzo

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’attenzione è rivolta tutta alla difficile gara odierna contro l’Atalanta, ma intanto l’Empoli ha conosciuto data e orario delle sue prossime tre partite. La Lega Serie A ha ufficializzatodalla 27ª alla 29ª giornata. Contro il Genoa a Marassi gliscenderanno indomenica prossima alle 15. La domenica successiva 9capitan Grassi e compagni torneranno al Carlo Castellani-Computer Gross Arena per ospitare alle 18 la Roma degli ex Baldanzi e Paredes. Sabato 15nuova trasferta all’Olimpico Grande Torino per affrontare in notturna (alle 20.45) il Torino. Intanto sono in vendita i biglietti per il settore ospiti per un’altra trasferta torinese, quella di mercoledì prossimo alle 21 all’Allianz Stadium per i quarti di Coppa Italia contro la Juventus. I tagliandi, sono 1.