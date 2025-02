Corrieretoscano.it - Il Bisonte Firenze interrompe la maledizione: vittoria in Friuli per credere ancora nella salvezza

Talmassons Fvg – Il1-3 (23-25, 27-25, 19-25, 22-25)CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 12, Gazzola (L2) ne, Feruglio ne, Koci? 6, Ferrara (L1), Piomboni 9, Gannar 1, Eze 4, Strantzali 10, Botezat 3, Bucciarelli 1, Storck 22. All. Barbieri.IL: Acciarri 11, Malual 22, Butigan 7, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello, Nervini 12, Baijens ne, Lapini ne, Cagnin 2, Agrifoglio 2, Davyskiba 19. All. Chiavegatti.ARBITRI: Pozzato – Carcione.NOTE: durata set: 28?, 31?, 26?, 28?; muri punto: Talmassons 3, Il11; ace: Talmassons 6, Il3.– Un successo fondamentale per ildel presidente Elio Sità. La squadra festeggia il suo cinquantesimo anniversario portandosi a casa unada tre punti contro Talmassons fondamentale e liberatoria, chela striscia di nove sconfitte consecutive e soprattutto permette alle bisontine di passare almeno una notte salve, in attesa del match di domani di Roma, in casa contro Chieri: il vantaggio di due punti sulle wolves è momentaneo, il destino non èin mano alla squadra di coach Chiavegatti – al primo successo da capo allenatore -, ma l’obiettivo di serata è stato centrato e adesso si entrerà nell’ultima settimana di campionato, con le ultime due partite con Conegliano e Bergamo che saranno decisive per la