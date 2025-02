Lanazione.it - I vescovi toscani al fianco di Papa Francesco. Lojudice: “Preghiamo per lui”

Siena 23 febbraio 2025 – Un invito alla preghiera per, viste le precarie condizioni di salute e il difficile momento che il Pontefice sta attraversando. E’ quello che arriva dal Cardinale Augusto Paolo, arcivescovo di Siena, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Chiusi e Pienza e presidente della Conferenza episcopale della Toscana.(C) saluta gli studenti del liceo Albertelli all'uscita della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, 14 marzo 2013. ANSA/CIRO FUSCO "Desideriamo testimoniare alla nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. La sua figura è un punto di riferimento importante e determinante per la nostra vita nella Chiesa in un momento dove i valori del Vangelo sono quasi esclusi dalla nostra vita quotidiana: la solidarietà, l'accoglienza, il rispetto della vita in ogni sua forma", dice lo stesso