I veleni di Rimini Manuela contro Valeria | Sta di nuovo mentendo

, 23 febbraio 2025 – È solo questione di tempo. Di qualche giorno, prima che tra martedì e mercoledìBianchi torni ad essere ascoltata da chi indaga sull’omicidio di Pierina Paganelli a. E la nuora della vittima, ex amante di Louis Dassilva – unico indagato per la morte della pensionata lo scorso 3 ottobre 2023 – ha già le idee chiare su come andrà il prossimo confronto con la polizia.16-07-2024 - Omicidio Pierina Paganelli - Barzan,Questura. © Manuel Migliorini / Adriapress., cosa si aspetta da questa nuova testimonianza che sarà chiamata a rendere al magistrato sul caso? “Mi aspetto che possano chiedermi delle delucidazioni su argomenti che però sono stati già trattati. Non ho idea di che cosa vogliano mettere sotto la lente gli inquirenti, ma qualunque cosa sia io sarò sincera a dirò la verità, come ho sempre fatto”.