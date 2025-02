Ilfattoquotidiano.it - I risultati elettorali in Germania saranno fondamentali per il futuro dell’Ue

Ci risiamo – viene spontaneo pensare osservando l’ascesa della destra e dell’estrema destra in Europa sullo sfondo della crisi economica e della perdita di rilevanza a livello geopolitico del Vecchio continente. È tutto già successo poco meno di un secolo fa. Ma questa settimana noi europei abbiamo rimesso il dito in una piaga che credevamo si fosse per sempre rimarginata, e ci siamo accorti con orrore di quanto sia nuovamente profonda.Il vicepresidente americano, J.D. Vance, ha apertamente manifestato la sua disapprovazione per la democrazia europea, come se l’Unione Europea fosse la moderna repubblica di Weimar. Rivolgendosi allaa pochi giorni dalle elezioni, ma parlando per sottintesi a tutta l’Europa, ha criticato la cosiddetta politica “firewall”, un meccanismo progettato per escludere l’estrema destra (rappresentata dall’AfD Alternative für Deutschland) dal potere.