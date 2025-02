Ilrestodelcarlino.it - I protagonisti dietro le vetrine. Storie di creatività e resilienza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è una storiaogni vetrina accesa. Sono ledei ‘a Bologna’, raccolte nel volume del giornalista e scrittore Andrea Maioli (ed Pendragon), che martedì alle 18 sarà presentato in Salaborsa con Leonardo Volpini, antiquario, e Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom.che affondano le radici nel tessuto commerciale più antico - in alcuni casi medievale - delle Due Torri. Ideato da Volpini, che è anche uno dei, il libro è una versione aggiornata - con 28 racconti - del volume del 1990, scritto da Giancarlo Roversi e Giorgio Maioli, padre di Andrea. Maioli, cos’è cambiato rispetto a 35 anni fa? "Tutto. La società, la città, il modo di vendere, di proporsi. La crisi del commercio e leche si spengono. Una rivoluzione copernicana. Per questo nel libro si configura anche una storia di resistenza e fantasia, di personaggi che di fronte a questo mondo in continua evoluzione cercano di inventarsi qualcosa per sopravvivere, di cambiare pelle, di pensare al futuro senza sedersi e senza guardare al passato".