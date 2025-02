Ilveggente.it - I pronostici di domenica 23 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di 23 febbraio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Como-Napoli, chiude Cagliari-Juventus. La ventiseiesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con quattro partite in programma: si parte alle 12:30 con il Como che dopo avere sbancato Firenze vuole provare a conquistare altri punti salvezza contro il Napoli capolista. Missione ben più difficile con Conte di mezzo, ma almeno un gol la squadra allenata da Fabregas potrebbe anche segnarlo. Alle 15:00 proprio i viola proveranno a rilanciarsi dopo la scorsa sconfitta, e in casa del Verona potrebbero centrare un risultato positivo grazie anche al rientro dalla squalifica del bomber Kean.