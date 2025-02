Padovaoggi.it - I Popolari per il Veneto avviano un gruppo di lavoro sul futuro della Regione. A Padova ci lavora Bui

Leggi su Padovaoggi.it

per ilhanno istituito undidedicato all’analisi delle sfide e delle opportunità regionali, con l’obiettivo di proporre strategie concrete per rilanciare il ruolo delin Italia e in Europa. Nel suo intervento inaugurale, Silvio Scanagatta ha evidenziato la.