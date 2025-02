Liberoquotidiano.it - I nerazzurri vincono a San Siro: contro il Genoa è 1 a 0

Leggi su Liberoquotidiano.it

Termina 1-0 la partita a Santra Inter e, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Igrazie al gol di Lautaro Martinez al 78' di testa su angolo. Momentaneamente l'Inter torna prima in classifica con 57 punti a +1 sul Napoli, che scenderà in campo domani a Como.