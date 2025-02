Lanazione.it - I mini digiuni fanno bene anche al cuore

di Ciro Vestita Con la pubblicazione nel 1584 del suo ultimo libro, la Cena delle Ceneri, il filosofo Giordano Bruno, frate domenicano firma la sua condanna a morte. Mente illuminata e grande astronomo, in questo libro Bruno presenta le sue teorie sul cosmo, basandosi soprattutto sulla rivoluzione copernicana. La tesi di Copernico prevedeva l’eliocentrismo, e cioé che era la terra a girare intorno al sole e non viceversa, benzina sul fuoco per il povero filosofo che viene subito attenzionato dagli scagnozzi del Papa. Fugge quindi a Londra ospite dell’ambasciatore francese che cerca di proteggerlo in tutti i modi; ma Giordano viene richiamato con una scusa in Italia ove fu subito arrestato e processato dalla Santa Inquisizione per eresia. Nessuno poteva mettere in dubbio le verità centenarie della chiesa, men che mai un piccolo e irriverente frate domenicano.