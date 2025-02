Gamberorosso.it - I migliori Chianti Classico sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Diversità di suoli e microclimi, una straordinaria varietà di stili, intraprendenza e voglia di innovare dei produttori: sono questi gli ingredienti che hanno fatto grande la Toscana del vino e che ne hanno decretato il successo sia sullo scacchiere vinicolo interno, sia, soprattutto, sui mercati internazionali. Tra le tante zone vinicole della regione, dalla Maremma a Bolgheri, da Montalcino a San Gimignano, passando per Montepulciano e Cortona (solo per citarne alcune), ce n'è una che ha conquistato sempre più spazio sia nelle nostre liste dei vini premiati con i Tre Bicchieri, sia nel cuore degli appassionati. Si tratta del, da annoverare sicuramente tra le più dinamiche e propositive denominazioni dell'intera regione.. La denominazione e le caratteristiche dei vinilo sguardo del Gallo Nero, simbolo storico della denominazione, la zona delsi distende in un territorio multiforme.